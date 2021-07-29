حريق القبيات الهرمل  شمال لبنان ما زال مستعرا وعمليات الاطفاء مستمرة

العالم_لبنان

و حسب الاخبار الواردة من هناك الحرائق مخلفة خسائر لا يمكن تحديدها او تقويمها الان في انتظار انتهاء الحريق، وتعمل فرق الدفاع المدني والجيش والمتطوعون من الناشطين البيئيين والاهالي على الارض، كما ان طوافات عسكرية تابعة للجيش اللبناني بدأت منذ الخامسة صباحا تساعد في إطفاء النار في المواقع الوعرة والصعبة، لا سيما في مناطق عندقت واكروم وبيت جعفر.

كما سجل مشاركة طوافة سورية في إخماد النار عند الحدود اللبنانية السورية المشتركة في اكروم واكوم، وتدخل الدفاع المدني السوري بآلياته في هذه المنطقة لإطفاء النيران.

وكان أهالي بلدتي كفرتون وأكروم (الضيعة) في منطقة جبل اكروم ناشدوا الدولة اللبنانية والجيش وكل فرق الإغاثة والإطفاء في مراكز الدفاع المدني التدخل السريع والطارئ عبر المروحيات التابعة للجيش أو المستقدمة من الخارج وآليات الإطفاء للحد من النيران والسيطرة عليها كونها بدأت تمتد وتقترب من الأبنية السكنية المأهولة ومع تزايد حالات الاختناق بسبب كثافة النيران والدخان المنبعث من احتراق الأحراج والأراضي الزراعية.

ويسجل الحضور الكبير ايضا لفرق الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني على الارض عبر غرفة عمليات ركزت نقاطا لها في مختلف المناطق المتضررة مع 13 سيارة اسعاف.

كذلك حوامات وجنود الجيش السوري يُشاركون في عمليات الإخماد ومؤازرة فرق الإطفاء الأخرى على أطراف قرية أكوم بمنطقة القصير

وذكرت وكالة سانا السورية أن حوامات وجنود الجيش العربي السوري يُشاركون في عمليات الإخماد ومؤازرة فرق الإطفاء الأخرى على أطراف قرية أكوم بمنطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي على الحدود السورية اللبنانية نظراً لصعوبة التضاريس وسرعة الرياح.

و قال أحد مسوولي غابات في شمال لبنان من المحتمل أن الحرائق متعمدة.

العالم_لبنان