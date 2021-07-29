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الخارجية الإيرانية: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد استعدادها للمساعدة في سبيل احلال السلام المستدام في منطقة القوقاز الجنوبية

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

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