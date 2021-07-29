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أ ف ب: مصرع أربعين شخصاً وفقدان 150 جراء فيضانات في شمال أفغانستان

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

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