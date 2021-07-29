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الاحتلال يمنح المستوطنين آلاف الدونمات بالضفة

الاحتلال يمنح المستوطنين آلاف الدونمات بالضفة
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة اسرائيلية، أن وزارة الزراعة الإسرائيلية منحت المستوطنين تراخيص بالسيطرة على آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية المحيطة بـ6 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

العالم ـ الاحتلال

وبينت صحيفة "هآرتس" العبرية الخميس أن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية حصلت على رد من الحكومة الإسرائيلية بأنها خصصت 8500 دونماً من الأراضي الفلسطينية لصالح تلك البؤر لغايات الرعي والأعمال الزراعية.

وقالت إن الوزارة دعمت 3 منظمات إسرائيلية ترسل متطوعين للعمل في تلك البؤر بمبالغ تصل لنحو 4 ملايين شيقل سنوياً.

كما يدور الحديث عن مزارع للمستوطنين أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة قرب مستوطنة "ألون موريه" شرق نابلس، وشرق رام الله وفي الأغوار وجنوب الخليل.

وعقبت الوزارة الإسرائيلية قائلة إنها منحت تصاريح الرعي والزراعة بناءً على توصيات من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.

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