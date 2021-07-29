الصحة الإيرانية: تسجيل 292 وفاة جديدة بكورونا

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي اليوم الأربعاء: تم منذ ظهر أمس الأربعاء ولغاية ظهر اليوم تسجيل 34 ألفا و433 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 826 ألفا و 447 إصابة مؤكدة من ضمنها 5296 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير إلى تعافي 3 ملايين و274 ألفا و346 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 9 ملايين و 180 ألفا و89 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى مليونين و628 ألفا و141 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 11 مليونا و808 آلاف و230 جرعة.

وأوضحت بأنه تم لغاية الآن إجراء 25 مليونا و795 ألفا و151 اختبارا للكشف عن الإصابة بالمرض.

وأشارت الصحة الإيرانية إلى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 232 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 117 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 99 مدينة.