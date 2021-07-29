الكافيين يمتلك فوائد صحية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة

العالم- منوعات

وتشير الدراسات إلى ان كمية الكافيين التي تستهلكها يوميا لها تأثير إيجابي على الصحة العامة، بحيث يمكن أن تقلل من فرصة الإصابة بأمراض مهددة للحياة، من بينها السرطان.

السرطان:

ثبت أن للكافيين بعض التأثيرات على الإصابة بسرطان الفم والحلق. وفي دراسة أجريت على أكثر من 900 ألف مشارك، كان الرجال والنساء الذين شربوا أربعة أكواب أو أكثر من القهوة في اليوم أقل عرضة للوفاة من سرطانات الفم بنسبة 49%، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة أو شربوها من حين لآخر.

كما تم ربطها بالحماية من تكرار الإصابة بسرطان الثدي، وتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستات، وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

داء السكري من النوع الثاني:

أظهرت إحدى الدراسات طويلة المدى أن زيادة تناول القهوة بأكثر من كوب واحد يوميا على مدار أربع سنوات، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 1%.

كما أظهرت النتائج أن أولئك الذين خفضوا استهلاكهم اليومي بأكثر من فنجان واحد من القهوة أظهروا زيادة بنسبة 17% في خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. ومع ذلك، فإن أسباب الارتباط غير واضحة.