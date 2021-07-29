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إيران مستعدة للوساطة لإقرار السلام بين آذربيجان وأرمينيا

إيران مستعدة للوساطة لإقرار السلام بين آذربيجان وأرمينيا
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن القلق من استمرار الاشتباكات الحدودية بين قوات جمهورية آذربيجان وأرمينيا، معلنا استعداد إيران لتقديم المساعدة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

العالم - إيران

وعبّر خطيب زاده عن الأسف لمصرع وإصابة عدد من أفراد البلدين، مؤكدا على ضبط النفس من قبل الطرفين وضرورة حل وتسوية الخلافات الحدودية بينهما بصورة سلمية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ضرورة عبور البلدين من التوترات والاشتباكات واحترام الحدود الدولية المعترف بها، وشدد على ضرورة الوصول إلى السلام المستديم في منطقة القوقاز الجنوبي على وجه السرعة، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي مساعدة من أجل إرساء السلام المستديم في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد أعلنت بان قوات جمهورية آذربيجان فتحت النيران اليوم الخميس على مواقع القوات الأرمينية في الحدود المشتركة بمنطقة "كغارکونیك" ما أدى إلى إصابة أحد أفرادها.

وفي وقت سابق كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد دعا الطرفين لضبط النفس إثر الاشتباكات الحدودية المتفرقة بينهما.

كما أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتصالا هاتفيا مع نظيره الآذربيجاني جيحون بايراموف.

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