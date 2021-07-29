اصابات بمواجهات عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي بينهم إصابة حرجة

العالم ـ فلسطين

وشاركت جماهير غفيرة من أهالي بلدة بيت أمر والبلدات المجاورة في تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي الى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الأهلي في الخليل، وصولا الى منزل عائلته حيث ألقت عليه نظرة الوداع، ومن ثم حمل على الأكتاف نحو المسجد البلدة، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد طفل فلسطيني أصيب عصر أمس الأربعاء برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي ببلدة بيت أُمّر شمالي الخليل بالضفة الغربية، متأثرا باصابته الحرجة.

وكانت قوات الاحتلال قد اطلقت النار على الطفل محمد مؤيد بهجت العلامي (١٢ عاماً) خلال تواجده داخل سيارة والده بالقرب من مدخل بلدة بيت أمر، شمالي الخليل بالضفة الغربية حيث اصيب بالرصاص في صدره وتم اسعافه الى المستشفى الاهلي، وتمكن الاطباء من انعاش قلبه، الا ان اصابته الحرجة قد افقدته حياته.