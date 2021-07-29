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مراسل العالم عن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: بيان عسكري عصر غد الجمعة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة للقوات اليمنية

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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