الارهابيون يستهدفون مشفى ومنازل المواطنين في درعا

العالم-سوريا

وذكر مصدر محلي أن المجموعات الإرهابية المتحصنة في حي درعا البلد استهدفت أحياء مدينة درعا بقذائف هاون سقطت إحداها على المشفى الوطني وأدت الى تخريب تجهيزات ومعدات في قسم الكلية.

وأشارت المراسلة الى سقوط قذيفة هاون في حي السحاري المتاخم لحي درعا البلد وأدت الى أضرار مادية في الممتلكات.

ويتحصن في حي درعا البلد مطلوبون وخارجون على القانون وفلول مجموعات إرهابية تعتدي بين حين وآخر بقذائف الهاون والعبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة على المناطق المجاورة ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين والعسكريين خلال الأشهر الماضية وقامت على اثر ذلك وحدات من الجيش العربي السوري بالانتشار في عدد من المناطق المجاورة لحي درعا البلد لضبط الأمن وإنهاء معاناة الأهالي وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم محافظة درعا.