بالصور.. إيران تفتتح أطول نفق للطرق السريعة في غرب آسيا

العالم - إيران

ويبدأ طريق طهران - الشمال السريع البالغ طوله 121 كيلومترا من داخل العاصمة طهران من تقاطع طريق آزادكان الشمالي السريع مع طريق شهيد همت السريع و يمر تدريجيا عبر منطقة "توجال" الجبلية على طول وادي "كن" بعد اجتياز قرية "سولقان".

وكان المدير التنفيذي لشركة الخط السريع طهران – شمال سعيد شهسواري قد أعلن في تصريح صحفي له يوم أمس أن نفق "ألبرز الشرقي" يبلغ طوله أكثر من 6400 متر ويقع ضمن المرحلة الثانية من الطريق السريع طهران – الشمال، وهو الأكبر في إيران ومنطقة غرب آسيا.

وأشار أن تدشين النقق سيوفر 15 دقيقة من الوقت الزمني عند السفر في الحركة المرورية العادية مبينا أن عمليات إنشاء النفق واجهت صعوبات، حيث أن ثمة العديد من البنى بسلسلة جبال ألبرز (شمال طهران) إضافة إلى مناجم الغاز والفحم ومسارات المياه السطحية، ولذلك تم استخدام منشآت سلامة خاصة فيه.

وأضاف أن النفق مزود بأنظمة الإنارة والتهوية والاتصال والإطفاء والكاميرات إضافة إلى 50 مروحة ضخمة لتهوية النفق في الحالات العادية.