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مراسل العالم: استشهاد طفل وإصابة مواطنين اثنين جراء سقوط قذيفة هاون في ساحة بصرى بمدينة درعا السورية مصدرها المجموعات المسلحة

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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