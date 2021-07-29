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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: استشهاد طفل وإصابة مواطنين اثنين جراء سقوط قذيفة هاون في ساحة بصرى بمدينة درعا السورية مصدرها المجموعات المسلحة
مراسل العالم عن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: بيان عسكري عصر غد الجمعة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة للقوات اليمنية
أ ف ب: مصرع أربعين شخصاً وفقدان 150 جراء فيضانات في شمال أفغانستان
طهران تعبر عن قلقها حيال استمرار الصراع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وتدعو الطرفين إلى ضبط النفس وحلحلة الخلافات عبر الطرق السلمية
الخارجية الإيرانية: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد استعدادها للمساعدة في سبيل احلال السلام المستدام في منطقة القوقاز الجنوبية
مصدر خاص لقناة العالم:طائرتان ذات مروحتين لقوات الاحتلال الامريكي هبطت في القاعدةالاميركية بمدينة الشدادي السورية في الخامسة من صباح امس
مصدر خاص لقناة العالم: تم انزال 15 صاروخا نوع افنجر وصناديق ذخيرة واجهزة اتصالات واقلعت الطائرات عند الثامنة من صباح اليوم الى الحدود العراقية
مراسل العالم: وحدات الجيش السوري تنفذ عملية عسكرية محدودة تستهدف الإرهابيين ممن أفشلوا اتفاق المصالحة في درعا البلد
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: دماء الطفل الشهيد "محمد العلامي" شاهد جديد على الإرهاب الصهيوني بحق الأطفال
خلية الإعلام الأمني العراقية تصدر بيانا قالت فيه انها ستفتح تحقيقا بشأن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد
مراسل العالم: استشهاد طفل وإصابة مواطنين اثنين جراء سقوط قذيفة هاون في ساحة بصرى بمدينة درعا السورية مصدرها المجموعات المسلحة
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش
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