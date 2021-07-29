تطبيع على مستوى الاعضاء البشرية بين تل ابيب وابو ظبي

العالم- الامارات

ونفذت العملية بتعاون ثلاثة مستشفيات إسرائيلية وهي "بلينسون، رامبام، شيباتل هشومير".

وقال المتحدث باسم مستشفى رامبام، دافيد راتنر في بيان: "حدث تاريخي في منطقة الشرق الأوسط"، وتابع: "تم اليوم زراعة كلية وصلت من أبوظبي، في جسد امرأة في مستشفى رامبام".

وبحسب موقع "واينت" تم تنفيذ ثلاث عمليات زرع كلى بنفس الوقت في الكيان الإسرائيلي والإمارات، حيث نفذت عمليتان بالكيان الإسرائيلي، وعملية في الإمارات، وبحسب البرنامج بدأت عملية إخراج الكلية مستشفى شيبا الساعة الـ (05:30) أمس من مواطنة إسرائيلية للتبرع بها لإماراتي، في حين بدأت العملية المقابلة الساعة الـ07:30 لإخراج الكلية لإماراتي للتبرع بها للمواطنة الإسرائيلية، وفي الساعة الـ 8:00 جرت عملية إخراج الكلية في مستشفى بيلنسون من إسرائيلي وهذه الكلية تلقتها أم المتبرعة التي تبرعت بكليتها للمواطن الإماراتي، بينما تلقت إسرائيلية (24 عاما) كلية المواطن الإماراتي.

وانتطرت في مطار بن غوريون سيارة إسعاف قامت بنقل كلية المواطن الإماراتي إلى مستشفى رمبام، وزرعت الكلية بزوجة المتبرع الذي تم إخراج كليته في مستشفى بيلنسون وزرعت في مستشفى شيبا، هذه العملية تطلبت ست غرف عمليات جراحية، أربعة منها في الكيان الإسرائيلي، وسيارتي إسعاف، طائرة خاصة، تنسيق وادارة العملية في مطار بن غوريون، طواقم طيران، موظفو امن وجمارك، وعشرات الاطباء والممرضين والعاملين في المختبرات والتخذير.

ونقل موقع "واينت" عن مديرة مركز زرع الأعضاء الإسرائيلي تمار اشكنازي: "هذه أول عملية تبادل دولية للتبرع بالأعضاء مع الإمارات ونحن فخورين بالاتفاق ونشكر إدارة وزارة الصحة التي ساهمت بتمكيننا بالقيام بذلك وتحويل هذه المبادرة الى خطوة عملية ".

وأضافت اشكنازي: "خلق البرنامج بشكل نظري منذ التوقيع على اتفاقية ابراهيم في سبتمبر 2020 ومن يوم التوقيع على الاتفاق بين وزارتي الصحة في كلا البلدين في 21 بريل 2021، وبدأنا التقدم بشكل سريع نحو برنامج التبادل".