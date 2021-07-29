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بيسكوف يعلق على مناورات الناتو في جورجيا

بيسكوف يعلق على مناورات الناتو في جورجيا
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم إن الكرملين يعتبر مناورات الناتو في جورجيا موضوعا للمراقبة الدقيقة.

العالم-اوروبا

وأضاف بيسكوف: "هذا تأكيد آخر على أن الناتو ينتشر ببنيته التحتية العسكرية حول حدودنا، ليس فقط حول حدودنا، بل وأخذ بالتماس مع حدودنا. هذا بالطبع موضوع للمراقبة الدقيقة للغاية من جانبنا".

وشدد بيسكوف على أن اقتراب الناتو من حدود روسيا، يفرض على السلطات الروسية اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لضمان أمن البلاد.

وتابع بيسكوف: "هذا بالطبع موضوع للمراقبة الدقيقة للغاية من جانبنا، والأهم من ذلك أنه بالطبع يلزمنا باتخاذ إجراءات لضمان أمن بلادنا".

وأكد بيسكوف، أن هذا الموضوع يحظى باهتمام شديد، وهذا ما تحدث عنه الرئيس الروسي ووزير الدفاع والممثلون الروس على مختلف المستويات مرات عديدة. وقال بيسكوف، إن الكرملين يعتبر أنه من المهم أن لا تتضمن سيناريوهات مناورات الناتو، إجراءات سرية ضد روسيا.

يوم الثلاثاء، بدأت في جورجيا تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات تحت اسم Agile Spirit. ويشارك فيها أكثر من 2500 عسكري من 15 دولة بما في ذلك بعض شركاء في الناتو، ومن بينها أذربيجان.

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بيسكوف يعلق على مناورات الناتو في جورجيا