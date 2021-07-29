مجهولون يفجرون محطة مياه شرق ليبيا

العالم ـ لیبیا

وذكر تليفزيون الوسط الليبي أن الانفجار وقع بالمحطة رقم 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل جفارة؛ بسبب قيام بعض الخارجين على القانون بزراعة ألغام متفجرة.

وأعلنت السلطات الليبية الأربعاء الماضي عن إحباط مخطط كان يستهدف إثارة الفوضى في العاصمة طرابلس بتنسيق ودعم من الخارج.

وأوضح "اللواء 444 قتال" التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المخطط تمثل في "نية مجموعة تمتهن الجريمة المنظمة وإثارة الفوضى لقطع مياه النهر الصناعي بالقرب من وادي "تسكت" جنوب بني وليد بـ120 كيلومترا في الصحراء والذي سينتج عنه وقف وتعطيل ضخ المياه نحو العاصمة طرابلس".