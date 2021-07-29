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إنتاج لقاح كورونا الكوبي يبدأ الأسبوع المقبل في إيران

إنتاج لقاح كورونا الكوبي يبدأ الأسبوع المقبل في إيران
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوبا أن إيران ستكون الأسبوع المقبل أول دولة تنتج اللقاح الكوبي المضاد لكورونا في الخارج.

العالم - إيران

,تشير البيانات الأولية لكوبا من التجارب السريرية إلى أن لقاح "سوبرانا 2" ولقاح "آبدالا" الذي يعتبر من أكثر اللقاحات تطورا في البلاد، من بين أكثر اللقاحات فعالية ضد فيروس كورونا في العالم بنسبة تزيد عن 90 بالمائة.

,في وقت سابق من هذا العام، اتفق معهد باستور الإيراني مع معهد فينلاي الكوبي، الذي ينتج لقاح سوبرانا 2، على تنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح في إيران.

وقال "فيسينتيز بنكومو" رئيس معهد فينلاي الكوبي، خلال زيارته لطهران هذا الأسبوع: إن إيران وكوبا ستنتجان ملايين الجرعات من لقاح سوبرانا 2 في إيران تحت اسم باستوكوفاك.

واضاف أن: إنتاج لقاح من المرحلة صفر إلى الإنتاج الضخم يستغرق 15 عاما، لكننا اتخذنا كل هذه الخطوات في عام واحد، والأدلة المتاحة تظهر أنه نجحنا في ذلك.

ويتمتع قطاع التكنولوجيا الحيوية في كوبا بتاريخ طويل في إنتاج اللقاحات، حيث ينتج 80 في المائة من اللقاحات المستخدمة في هذه الدولة ويصدر بعضها.

ومن بين الدول التي أعلنت اهتمامها بإنتاج أو شراء لقاحات كورونا الكوبية هي المكسيك وفيتنام والأرجنتين وجامائيكا.

وكان رئيس معهد باستور الإيراني، قد أعلن سابقا أن النتائج الأولية للدراسات في كوبا تظهر أن لقاح باستوكوفاك يعمل بشكل جيد للغاية لوقف طفرات فيروس كورنا الإفريقي والهندي والسلالات المرتبطة بهذه الطفرات، أي أنه يمنع وقوعها.

واضاف الدكتور علي رضا بيغلري أن النتائج الأولية لهذه الدراسة أظهرت أن لقاح باستوكوفاك عمل بشكل جيد للغاية ضد السلالة الإفريقية، وهي الأكثر انتشارا في كوبا، وسلالة نيويورك، وهي مزيج من عدة سلالات، بما في ذلك الهندي.

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