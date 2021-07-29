شاهد .. ما هي أسباب هشاشة المجتمع الصهيوني؟

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وأضاف عواضة خلال مشاركته في برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن هذا القلق في داخل المجتمع الإسرائيلي يؤكد هشاشة بنية المجتمع الإسرائيلي ويمكن اختراق هذا الجتمع بعديد من الأزمات كما يحصل اليوم.

وأكد عواضة على أن هذا القلق ينعكس بدرجة اساسية من خلال السلوك العام الموجود داخل الكيان الصهيوني وهناك نسبة مرتفعة من عمليات الانتحار وهناك ازمات بداخل المنزل وظهور حالات الطلاق وترك المنازل حيث تتسبب هذه الحالات بعديد من المشاكل في داخل أسرة واحدة.

وتابع عواضة بأن ارتفاع نسبة الانتحار خاصة بين جيل الشاب في داخل الكيان الصهيوني سببه الاساسي يعود الى الإكتئاب الموجود في داخل الكيان الصهيوني اضافة تاثير سقوط صواريخ المقاومة على المستوطنات حيث يضاف هذا الموضوع الى الأزمات الآخرى التي تتعلق بالقلق او بالازمة الوجودية التي يعيشها الاحتلال.

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