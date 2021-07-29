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سلطات تكساس تحاول إخفاء تفشي كورونا بين الأطفال المهاجرين

سلطات تكساس تحاول إخفاء تفشي كورونا بين الأطفال المهاجرين
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

قال موقع Business Insider، إن مسؤولين فيدراليين في ولاية تكساس الأمريكية، حاولوا إخفاء حجم تفشي فيروس كورونا في فورت بليس، وهي مؤسسة للأطفال المهاجرين.

العالم- منوعات

ونقل الموقع، عن تقرير صادر عن مؤسسات الرقابة والتفتيش، أن هذه السلطات التزمت الصمت بشأن مئات الإصابات بكوفيد هناك.

وذكر التقرير، أن المرض انتشر بشكل سريع بين الأحداث المحتجزين في المنشأة الحدودية، وذلك بسبب ضيق المكان وازدحام المقيمين فيه، وكذلك لعدم قدرة إدارة المؤسسة على تزويد الأطفال بعدد كاف من الكمامات الواقية.

ونتيجة لذلك، أصيب بالفيروس مئات الأشخاص، بمن في ذلك الكثير من العاملين في المؤسسة، لكن المدير أبلغ عن دخول عدد قليل منهم إلى المستشفى، دون تحديد الأسباب. ولفت التقرير، الانتباه إلى أن المرضى القاصرين لم يتلقوا المساعدة الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات.

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