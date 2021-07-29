مصر.. الحكم بإعدام عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان

العالم- مصر

وقضت المحكمة بإعدام 16 متهما بينهم 10 حضوريا في قضية تفجير أتوبيس الشرطة بمركز رشيد، كما قضت بإعدام 8 متهمين بينهم 6 حضوريا وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين لوفاتهم في حادث اغتيال أمين شرطة ربيع محمد على عصفور من قوة مباحث الدلنجات أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية في القضية رقم 2308 لسنة 2015.

وترجع الأحداث إلى عام 2015 حيث قام أعضاء تنظيم الإخوان بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من قرية محلة الأمير التابعة لمركز رشيد، أثناء سير أتوبيس خاص بنقل أفراد الشرطة، ما نتج عنه استشهاد 3 أمناء شرطة وإصابة 33 آخرين.