الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر.. الحكم بإعدام عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان

مصر.. الحكم بإعدام عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة في مصر، بإعدام 24 من عناصر جماعة الإخوان، بتهمة تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة في البحيرة.

العالم- مصر

وقضت المحكمة بإعدام 16 متهما بينهم 10 حضوريا في قضية تفجير أتوبيس الشرطة بمركز رشيد، كما قضت بإعدام 8 متهمين بينهم 6 حضوريا وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين لوفاتهم في حادث اغتيال أمين شرطة ربيع محمد على عصفور من قوة مباحث الدلنجات أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية في القضية رقم 2308 لسنة 2015.

وترجع الأحداث إلى عام 2015 حيث قام أعضاء تنظيم الإخوان بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من قرية محلة الأمير التابعة لمركز رشيد، أثناء سير أتوبيس خاص بنقل أفراد الشرطة، ما نتج عنه استشهاد 3 أمناء شرطة وإصابة 33 آخرين.

روابط ذات صلة

'مراسلون بلا حدود' تدعو لتدخل أممي للإفراج عن صحافي مصري

إصابة عبد المنعم أبو الفتوح بأزمة قلبية حادة داخل محبسه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد.. فصائل المقاومة في العراق تشكك في انسحاب القوات الأمريكية

شاهد .. المجتمع الصهيوني يتمزق نتيجة تعدد الازمات

5 أسباب مهمة لوجوب عدم النوم مع تشغيل المروحة

تركيا.. 6 ملايين منزل مهددة بالانهيار بسبب الزلازل

علماء جامعة قازان يعثرون عن شظية من نيزك عمرها 270 مليون عام

دراسة.. القطب الشمالي يسرّب تركيزات عالية من مواد كيميائية أبدية