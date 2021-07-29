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دمشق وطهران تبحثان ترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني وحيد جلال زاده والوفد المرافق له.

العالم - إيران

وعقد الجانبان اجتماعاً مطولاً لبحث ترسيخ التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري بين البلدين.

وعلى هامش الاجتماع أشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الى لقاء اليوم مع وزير الخارجية السوري، وقال ان السيد فيصل المقداد اشار الى أحداث السنوات الماضية وقرارات الأمم المتحدة، وتواجد قوات أجنبية في بعض مناطق سوريا والمشاكل التي تثيرها للشعب.

وفي إشارة إلى الحرب الاقتصادية المستمرة ضد شعبي البلدين، قال جلال زاده: أن لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الشورى الإسلامي ستتابع نتائج هذه الزيارة لدعم النشطاء الاقتصاديين في القطاع الخاص.

وأعرب جلال زاده عن أمله في أن تخدم نتائج هذه الزيارة مصالح البلدين وتساعد الشعبين الايراني والسوري في مواجهة الحرب الاقتصادية.

وتابع انه: جرى خلال زيارتنا إلى سوريا عقدنا جلسات عديدة مع الرئيس بشار الأسد ورئيس مجلس الشعب ووزير الخارجية السوري.

وتم التأكيد على الدور الأساسي التي تقوم به المؤسسات البرلمانية في سورية وإيران لتعزيز التعاون بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي بما يخدم البلدين لمواجهة الحرب الاقتصادية والعقوبات المفروضة.

وشدد على متانة العلاقة بين البلدين ووعد في استمرار التنسيق والتعاون المشترك‎.

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