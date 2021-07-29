مقتل 40 شخصا وفقدان 150 جراء فيضانات في شمال أفغانستان

العالم-افغانستان

وتجري عمليات بحث للعثور على المفقودين بعدما تساقطت أمطار غزيرة في مقاطعة كامديش في ولاية نورستان على بعد حوالى مئتي كيلومتر نحو شمال شرق كابول.

وقال سميع الله زرابي المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث: "وفقا للمعلومات الأولية تم تدمير 60 منزلا وفقد حوالي 100 شخص".

وقال المتحدث باسم طالبان ذيب الله مجاهد لوكالة "رويترز": "لسوء الحظ جرف فيضان عنيف نصف قرية كان بها أكثر من 100 منزل وللأسف قتل أو فقد أكثر من 100 شخص"، مؤكدا أن مقاتلي طالبان يساعدون القرويين في البحث عن المفقودين.