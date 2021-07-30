حمدوك يتلقى رسالة من الرئيس الإريتري تناولت تطورات الأوضاع بإثيوبيا

العالم - السودان

وتلقى رئيس الوزراء السوداني رسالة شفاهية من الرئيس الإريتري آسياس أفورقي تناولت العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتطور الأوضاع بالإقليم، خصوصاً بالجارة إثيوبيا.

وتأتي هذه الرسالة عقب سلسلة من الاتصالات التي شرع فيها رئيس الوزراء السوداني، رئيس الدورة الحالية للايقاد، خلال الفترة الماضية مع عدد من رؤساء دول الإيقاد والقادة الأفارقة حول الأوضاع بالجارة إثيوبيا وضرورة حشد الدعم الإفريقي ودعم الإيقاد بغرض التوصل لحلول سلمية وسياسية بإثيوبيا بما يضمن وحدة إثيوبيا وبما يتوافق مع رغبة الشعب الإثيوبي، مع أولوية مخاطبة القضايا الإنسانية العاجلة.