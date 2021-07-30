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حمدوك يتلقى رسالة من الرئيس الإريتري تناولت تطورات الأوضاع بإثيوبيا

حمدوك يتلقى رسالة من الرئيس الإريتري تناولت تطورات الأوضاع بإثيوبيا
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس الوزراء السودان عبد الله حمدوك مستشار رئيس جمهورية إريتريا للشؤون السياسية السيد يماني قبراب، ووزير الخارجية الإريتري عثمان صالح.

العالم - السودان

وتلقى رئيس الوزراء السوداني رسالة شفاهية من الرئيس الإريتري آسياس أفورقي تناولت العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتطور الأوضاع بالإقليم، خصوصاً بالجارة إثيوبيا.

وتأتي هذه الرسالة عقب سلسلة من الاتصالات التي شرع فيها رئيس الوزراء السوداني، رئيس الدورة الحالية للايقاد، خلال الفترة الماضية مع عدد من رؤساء دول الإيقاد والقادة الأفارقة حول الأوضاع بالجارة إثيوبيا وضرورة حشد الدعم الإفريقي ودعم الإيقاد بغرض التوصل لحلول سلمية وسياسية بإثيوبيا بما يضمن وحدة إثيوبيا وبما يتوافق مع رغبة الشعب الإثيوبي، مع أولوية مخاطبة القضايا الإنسانية العاجلة.

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حمدوك يتلقى رسالة من الرئيس الإريتري تناولت تطورات الأوضاع بإثيوبيا

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