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سناب شات تعلن اصابتها بخلل فني

سناب شات تعلن اصابتها بخلل فني
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أصاب خلل عام تطبيق سناب شات حيث شعر بعض المستخدمين بوجود مشاكل فنية، مما تسبب في حالة من الجدل.

العالم-منوعات

وأكدت شركة سناب شات أنهم على علم بالمشكلة، موضحة أن إصلاح الخلل يتطلب الوقت، ووعدت بإصلاح الخلل على وجه السرعة.

وأفاد موقع ذي فيرج بأن Snapchat يواجه مشكلة كبيرة اعتبارا من مساء الخميس، حيث أبلغ أكثر من 125 ألف مستخدم عن مشكلات.

وأشار الموقع بأن موظفيه حاولوا تسجيل الدخول إلى التطبيق إلا أنه يتعطل في كل مرة يحاولون فيها فتح التطبيق.

وأقرت الشركة المطورة للتطبيق بوجود مشكلة في حدود الساعة 6:51 مساءا، قالت من حساب دعم Snapchat: نحن على علم بمشكلة تمنع بعض مستخدمي Snapchat من تسجيل الدخول. انتظر قليلا، نحن نبحث في الأمر ونعمل على إصلاحه!

ويأتي هذا الانقطاع في أعقاب خطأ سيئ من يونيو حيث يتعطل إصدار من تطبيق iOS Snapchat عند الإطلاق، وتم إصلاح هذا الخطأ في النهاية في تحديث تم إصداره بعد فترة وجيزة.

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