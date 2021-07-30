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تحذيرات بالسودان من ارتفاع منسوب مياه الانهار والسيول

تحذيرات بالسودان من ارتفاع منسوب مياه الانهار والسيول
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

وجهت إدارة الدفاع المدني بالسودان، المواطنين، بأخذ الحيطة والحذر بعد ارتفاع مناسيب الأنهار، والذي أدى إلى وفاة طالب وطالبة غرقا في العاصمة الخرطوم.

العالم-منوعات

وأشارت الإدارة في بيانها إلى استمرار عمليات البحث عن جثتي الطالب والطالبة الذين لقيا مصرعهما غرقا بالنيل الازرق قبالة بُري بعد أن جرفهم التيار إلى داخل النهر، حسبما ذكر موقع سبوتنيك.

وقالت الإدارة إن مناسيب النيل الأزرق ارتفعت في جميع المحطات نتيجة توالي هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية. تشهد منطقة الفاو التابعة لولاية القضارف موجة سيول واسعة، أدت لهجر آلاف المواطنين مساكنهم التي غمرتها المياه.

يشهد السودان فيضانات وسيول عاتية عادة في كل موسم خريف، تؤدي إلى إتلاف ملايين المنازل وتدمير وسائل سبل كسب العيش، بسبب ضعف البنية التحتية، بحسب الصحيفة.

ويفقد السودان سنويا موارد تُقدر بمليارات الجنيهات بسبب الفيضانات والسيول. ويعمل الدفاع المدني السوداني على تقوية الحواجز النيلية في منطقة القرشي بولاية الجزيرة وسط البلاد.

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