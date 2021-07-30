شاهد.. هزيمة السعودية "تهاني القحطاني" أمام لاعبة الكيان الصهيوني في الجودو

العالم - السعودية

وخسرت لاعبة السعودية عن طريق الايبون، لتخسر اللقاء مبكراً، وتودع المنافسات من دور الـ 32 حيث لا يحق لها المشاركة في أدوار الترضية.

وكانت اللجنة الأولمبية السعودية قد أعلنت منذ ساعات عن استعداد "تهاني القحطاني" لخوض المواجهة، بعد انسحاب عدد من اللاعبين العرب بعدما أوقعتهم القرعة مع لاعبين من الكيان الصهيوني، مثل: "فتحي نورين" بطل الجودو الجزائري، و"محمد عبدالرسول" بطل السودان.

هذا واعتبر لاعب الجودو الجزائري "فتحي نورين"، أن عدم انسحاب لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني من مواجهة نظيرتها الإسرائيلية "عار وخزي على المملكة".

وأضاف فتحي نورين: اللاعبة استغلت فقط من أجل السياسة، لأن السعودية لا تملك الرياضيات من النساء، فهي تشارك أمام الإسرائيلية، لتقول (دولة الاحتلال) للعالم أن الجميع يعترف بها كدولة".

وأثار الحديث عن وقوع القرعة على السعودية "القحطاني" تساؤلات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول السبب وراء وقوع الاختيار على لاعبين عرب مقابل آخرين من الجانب الإسرائيلي.

وكان لاعب الجودو الجزائري "فتحي نورين" قد أعلن، الخميس، انسحابه من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية؛ تضامنا مع فلسطين، ورفضا للتطبيع مع “الكيان الصهيوني”.

وجاء قرار "نورين" بعدما أوقعته القرعة في مواجهة الإسرائيلي "توهار بوتبول"، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعة الرابعة لوزن أقل من 73 كيلوغرام.

كما انسحب بعده لاعب الجودو السوداني "محمد عبد اللطيف" من مواجهة نظيره من الاحتلال الإسرائيلي "توهار بوتبول"، في وزن 73، في المباراة التي كانت مقررة أمس الاثنين ضمن أولمبياد طوكيو في اليابان.