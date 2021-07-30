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واشنطن ترفض بيع الاسلحة لنيجيريا

واشنطن ترفض بيع الاسلحة لنيجيريا
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

رفض المشرعون الأمريكيون، اقتراحا لبيع أسلحة بقيمة نحو مليار دولار لنيجيريا بزعم مخاوف من انتهاكات حكومية محتملة لحقوق الإنسان، بحسب ما كشفت مصادر لوكالة "رويترز".

العالم - الأميركيتان

وأوضحت المصادر أن اقتراح بيع 12 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز AH-1 Cobra من إنتاج شركة بيل ومعدات مرتبطة بها بقيمة 875 مليون دولار تأجل في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وامتنعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن التعليق كما امتنع متحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري عن التعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لن نؤكد أو نعلق على مبيعات دفاعية مقترحة حتى يتم إخطار الكونغرس رسميا".

وقد يؤثر تعليق الصفقة على جهود نيجيريا لمحاربة جماعة بوكو حرام المتحالفة مع تنظيم داعش في شمال شرق البلاد وقطاع الطرق المسلحين في شمالها الغربي.

واشتكى مسؤولون أمريكيون في أكتوبر من استخدام قوات الجيش النيجيري "القوة المفرطة" ضد المدنيين العزل، ودعوا إلى ضبط النفس بعد أن فتح جنود النار على محتجين كانوا يتظاهرون على وحشية الشرطة في لاغوس.

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