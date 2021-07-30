ظريف يوثق نكث الغرب لمواثيقهم

العالم - ايران

وفي الرسالة التي وجهها للأمين العام للأمم المتحدة في العشرين من الشهر الجاري بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للتوقيع على الاتفاق النووي، قدم ظريف لغوتيريش كل الوثائق التي انتهك فيها الغرب الاتفاق النووي، على أن تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بتسجيلها كوثائق دولية.

مركز البحوث السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الايرانية قام بنشر النسخة الالكترونية للكتاب باللغتين الفارسية والانجليزية مع المقدمة التي كتبها وزير الخارجية الايرانية، ليتاح للجميع قراءتها.

كما أن الكتاب سيطبع في الأسبوع القادم ويوزع على دور النشر.