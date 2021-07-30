شاهد .. سوريا تعتزم اعادة بناء ما دمره الارهاب

العالم - مراسلون

دمار كبير لاوصف له خلفته الجماعات الارهابية في ريف اللاذقية وخاصة فيما كانوا يطلقون عليها بلقب عاصمتهم الاستراتيجية.



هي سلمى آخر أكبر معاقلهم والتي حررها الجيش السوري وحلفائه مما مهد للبدء بتجهيز البنية التحتية تمهيدآ لعودة أهاليها إليها.



الدولة السورية وجهت الجهات الخدمية وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الكهربائي بالتوجه إلى هذه المنطقة والتي تشكل الثقل السكاني الأكبر ضمن المناطق التي تم تحريرها من الارهاب.



المعارك الإستراتيجية لاتنتهي بإنتهاء العمليات الحربية فالجيش الخدمي يستثمر الإنتصارات العسكرية ليحولها أملاً بالعودة إلى الحياة الطبيعية التي يحلم بها السوريون الذين عانوا الكثير من الإرهاب والإرهابيين.د

إعادة تأهيل المناطق المتضررة بفعل الارهاب هنا في ريف اللاذقية وعلى راسها مكان يعرف بعاصمة الجماعات الإرهابية قبل تحريرها اي مدينة سلمى هي أولوية لدى الجهات الحكومية السورية لتسريع عودة المهجرين بفعل الارهاب الى منازلهم وقراهم.