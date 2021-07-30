شاهد .. مراسل العالم: عودة الهدوء الى محافظة درعا بعد عملية الجيش السوري

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وأضاف مراسل العالم الزميل حسام زيدان بأن المصادر السورية تؤكد على أن الهدوء يعم المحافظة بعد التوصل الى التفاهم بين اللجنة الامنية ووجهاء درعاء الذين بالامس طلبوا اعادة افصاح المجال لإتمام اتفاق تسوية بعد التوتر الحاصل والاعتداءات التي شنتها المجموعات الارهابية المسلحة في داخل مدينة درعا البلد على نقاط في داخل المدينة اضافة الى الهجمات التي شنتها هذه المجموعات على نقاط الجيش السوري في مختلف المناطق.

وتابع مراسل العالم بان الجيش السوري استطاع ان يرد على هذه الاعتداءات التي شنتها المجموعات الإرهابية المسلحة بالقذائف الهاون والتي طالت حي السحاري والقصور ومنطقة المحطة وكانت هذه الاعتداءات طالت مشفى درعى الوطني حيث سقطت صواريخ على قسم في داخل المشفى.

وأكد مراسل العالم على قيام الجيش السوري بتنفيذ عملية عسكرية محدودة تقدم فيها في محورين حيث المحور الاول كان من جهة الصوامع بإتجاه مركز درعا البلد المحور الثاني كان من جهة مزارع الشياح نحو دوار المصري وجامع بلال حيث استطاع من خلال هذه العملية ايقاف واسكات النيران التي اطلقتها المجموعات المسلحة عبر الصواريخ والقذائف الهاون.

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