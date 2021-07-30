الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. مراسل العالم: عودة الهدوء الى محافظة درعا بعد عملية الجيش السوري

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

اشار مراسل قناة العالم في سوريا الى عودة الهدوء لمحافظة درعا جنوب سوريا بعد يوم من الاشتباكات والتوتر الامني الذي حصل نتيجة رفض المجموعات المسلحة تنفيذ التسوية التي وقعت بينها وبين اللجنة الامنية.

العالم - خاص العالم

وأضاف مراسل العالم الزميل حسام زيدان بأن المصادر السورية تؤكد على أن الهدوء يعم المحافظة بعد التوصل الى التفاهم بين اللجنة الامنية ووجهاء درعاء الذين بالامس طلبوا اعادة افصاح المجال لإتمام اتفاق تسوية بعد التوتر الحاصل والاعتداءات التي شنتها المجموعات الارهابية المسلحة في داخل مدينة درعا البلد على نقاط في داخل المدينة اضافة الى الهجمات التي شنتها هذه المجموعات على نقاط الجيش السوري في مختلف المناطق.

وتابع مراسل العالم بان الجيش السوري استطاع ان يرد على هذه الاعتداءات التي شنتها المجموعات الإرهابية المسلحة بالقذائف الهاون والتي طالت حي السحاري والقصور ومنطقة المحطة وكانت هذه الاعتداءات طالت مشفى درعى الوطني حيث سقطت صواريخ على قسم في داخل المشفى.

وأكد مراسل العالم على قيام الجيش السوري بتنفيذ عملية عسكرية محدودة تقدم فيها في محورين حيث المحور الاول كان من جهة الصوامع بإتجاه مركز درعا البلد المحور الثاني كان من جهة مزارع الشياح نحو دوار المصري وجامع بلال حيث استطاع من خلال هذه العملية ايقاف واسكات النيران التي اطلقتها المجموعات المسلحة عبر الصواريخ والقذائف الهاون.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

استشهاد مدنيين سوريين اثنين باعتداء للإرهابيين على المشفى الوطني وأحياء في درعا

تنفيذا لاتفاق التسوية...دمشق توافق على إعادة تطبيق الاتفاق السابق في "درعا البلد"

صحيفة اردنية: مسلحو المعارضة السورية قطعوا أوتوستراد دمشق عمان

الارهابيون يستهدفون مشفى ومنازل المواطنين في درعا

مراسل العالم: مسلحو درعا البلد لم يسلموا سوى 1٪ من أسلحتهم!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاليباف: سورية توفر فرصة كبيرة لإيران

تونس.. سعيد يكلف رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية 

السيد فضل الله يحذر المسؤولين من العودة إلى المراوحة القاتلة

شاهد .. احداث تونس في عيون وسائل التواصل الاجتماعي

مَنْ يعني الرئيس التونسي بقراراته خلال اسقاط المنظومة السياسية؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-07-2021