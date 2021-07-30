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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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قاليباف: ستكون هناك لقاءات متعددة بين وزراء الاقتصاد في سورية وايران
رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف: اجرينا تنسيقا جيدا خلال الزيارة الى سورية وعقدنا اتفاقية سيتم التوقيع عليها بين البلدين
حسن الوريث: مأرب تمثل رأس الحربة لموقعها الاستراتيجي ومواردها النفطية ولهذا واشنطن تريد الحيلولة دون تحرير انصار الله لهذه المدينة
عبد الملك الحجري: الأميركيون يركزون على تطورات مأرب لأنها حاضنة سياسية للنفوذ الأميركي في اليمن طيلة العقود الماضية
حسن الوريث محلل سياسي: الجانب الأميركي ليس صادقا في دعواته لاحلال السلام في اليمن وسلوكه خلال السنوات الماضية خير دليل على ذلك
عبد الملك الحجري: الولايات المتحدة مستمرة في تقديم الدعم لمرتزقة العدوان على اليمن
عبد الملك الحجري: الولايات المتحدة تساند المجموعات الإرهابية في اليمن إلى جانب دعمها لقوى العدوان
عبد الملك الحجري: الولايات المتحدة تساند المجموعات الإرهابية في اليمن إلى جانب دعمها لقوى العدوان
عبدالملك الحجري مستشار المجلس السياسي الأعلى: المواقف الأميركية الأخيرة تؤكد من جديد أن من يقف خلف العدوان على اليمن هو الجانب الأميركي
مراسل العالم: استشهاد طفل وإصابة مواطنين اثنين جراء سقوط قذيفة هاون في ساحة بصرى بمدينة درعا السورية مصدرها المجموعات المسلحة
رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف: اجرينا تنسيقا جيدا خلال الزيارة الى سورية وعقدنا اتفاقية سيتم التوقيع عليها بين البلدين
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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