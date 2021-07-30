شاهد .. أطفال الأسيرة نسرين ابو كميل ينتظرون عودتها من الاسر بعد 7 سنوات

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من داخل هذا البيت انتزع الجيش الاسرائيلي منبع الحنان والأمان حينما اعتقل والدة هؤلاء الأطفال قبل سبع سنوات عند حاجز بيت حانون والان بقى مئة يوم على موعد الافراج عنها لكنها كمئة عام تمضي على هؤلاء الأطفال الذين لم يروا والدتهم منذ اعتقالها.



وبينما يترقب أطفال الأسيرة نسرين ابو كميل موعد تحررها نظمت لجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامية وقفة امام الصليب الاحمر بغزة لرفع صوت الاسرى المضربين عن الطعام داخل السجون الاسرائيلية.



خمسة الاف وثلاثمائة اسير داخل سجون الاحتلال منهم أربعون امرأة و٢٥٠ طفلا لكل منهم حكاية تكشف اجرام المحتل الاسرائيلي.

الاسرى هي القضية التي لا تسقط من حسابات الفلسطينيين مهما اشتدت المؤامرات عليهم ولا تسقط من شرايين اهل غزة مهما نزفت بالحصار والعدوان فهي القضية جاؤوا من اجلها هنا ليحلقوا برسالة نحو العالم أجمع بضرورة كسر قيد السجان الاسرائيلي.