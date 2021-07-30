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شاهد .. أطفال الأسيرة نسرين ابو كميل ينتظرون عودتها من الاسر بعد 7 سنوات

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين فعالية لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام والذين يتعرضون للتنكيل والتعذيب من السجان الاسرائيلي لثنيهم عن إضرابهم. في الوقت نفسه يعيش أطفال الأسيرة "نسرين ابو كميل" معاناة قاسية في ظل حرمانهم من والدتهم التي اعتقلها الاحتلال قبل سبع سنوات.

العالم - مراسلون

من داخل هذا البيت انتزع الجيش الاسرائيلي منبع الحنان والأمان حينما اعتقل والدة هؤلاء الأطفال قبل سبع سنوات عند حاجز بيت حانون والان بقى مئة يوم على موعد الافراج عنها لكنها كمئة عام تمضي على هؤلاء الأطفال الذين لم يروا والدتهم منذ اعتقالها.


وبينما يترقب أطفال الأسيرة نسرين ابو كميل موعد تحررها نظمت لجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامية وقفة امام الصليب الاحمر بغزة لرفع صوت الاسرى المضربين عن الطعام داخل السجون الاسرائيلية.


خمسة الاف وثلاثمائة اسير داخل سجون الاحتلال منهم أربعون امرأة و٢٥٠ طفلا لكل منهم حكاية تكشف اجرام المحتل الاسرائيلي.

الاسرى هي القضية التي لا تسقط من حسابات الفلسطينيين مهما اشتدت المؤامرات عليهم ولا تسقط من شرايين اهل غزة مهما نزفت بالحصار والعدوان فهي القضية جاؤوا من اجلها هنا ليحلقوا برسالة نحو العالم أجمع بضرورة كسر قيد السجان الاسرائيلي.

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