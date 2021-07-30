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قاليباف: سورية توفر فرصة كبيرة لإيران

قاليباف: سورية توفر فرصة كبيرة لإيران
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف على أن ايران التي وقفت الى جانب سورية في تصديها للارهاب تقف اليوم الى جانبها في نهضتها الاقتصادية.

العالم - ايران

وقال قاليباف في ختام زيارته لسورية وعودته الى طهران اليوم الجمعة، ان سورية انتصرت على الارهاب وبدأت حركتها الاقتصادية واعادة اعمار البلاد مما تشكل فرصة اقتصادية كبيرة للجمهورية الاسلامية.

وأعتبر أن زيارته تحظى بأهمية بالغة خاصة وأنها تأتي بعد انتصار سورية على الارهاب وكذلك بعد الانتخابات الرئاسية وأداء الرئيس السوري اليمين الدستورية وتوليه للسلطة بعد فوزه في الانتخابات.

ونوه الى أنه أجرى مباحثات هامة مع القيادات السورية وفي مقدمتهم الرئيس بشار الأسد، وأنه بحث تنمية العلاقات وتطويرها مع كبار المسؤولين السوريين.

كما أشار قاليباف الى اتفاقيات التعاون التي أبرمها البلدان في العام الماضي منبها الى أنه بحث سبل تفعيل وتنفيذ هذه الاتفاقيات مع الجانب السوري، وذكر أن رئيس الوزراء السوري سيزور طهران للمشاركة في مراسم اليمين الدستوري للرئيس الايراني المنتخب، وسيتواصل الحديث معه في طهران حول تنفيذ الاتفاقيات الثنائية.

وأعتبر قاليباف اللقاء الذي عقده مع رجال الأعمال الايرانيين والشركات الايرانية في سورية يحظى بأهمية خاصة، موضحا، بأن القطاع الخاص الايراني سيلعب دورا مهما في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

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