ليبيا.. مقتل عسكريين في حملة مداهمات أوكار المهربين

العالم - ليبيا

وقال اللواء حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن العنصرين محمد سالم حسين الرقيعي وخالد محمد أحمد النوري سقطا خلال الاشتباكات مع الخارجين عن القانون.

وأشار البيان إلى "مصادرة كميات هائلة من الممنوعات والقبض على 11 من العناصر الإجرامية".

ومساء الأربعاء أعلن "اللواء 444 قتال" ضبط ومصادرة شاحنات محملة بآلاف اللترات من الوقود المهرب، مشيرا إلى اقتحام أفراده عدة مواقع للتهريب داخل مدينة بني وليد ووادي زمزم ووادي قرزة.

وفي مارس الماضي، اقتحم عناصر "اللواء 6" مواقع في بني وليد تابعة لعصابات التهريب والخطف والإتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية وتمكنت القوات خلال هذه الحملات من تحرير 70 رهينة ونجحت في التصدي لمجرمي التهريب في مواقعهم.