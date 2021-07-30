أحداث تونس والاعدام في البحرين في عيون وسائل التواصل الاجتماعي

العالم - هاشتاغ

مازالت الازمة التي تعصف بتونس، غير واضحة المعالم رغم مرور عدة ايام على الاجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد والمتمثلة بإقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، فهناك من وصفها بانها "انقلاب" واضح المعالم على الدستور والديمقراطية، فيما وصفها آخرون على انها خطوات ضرورية لاعادة تونس الى السكة الصحيحة، بعد سنة كاملة من المناكفات السياسية العقيمة التي شلت البلاد.

تصدر وسم "#أوقفوا_الإعدام_في_البحرين" قائمة الهاشتاغات الاكثر تداولا عبر منصة "تويتر"، بعد اطلاق حملة الكترونية واسعة تطالب سلطات المنامة بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق سجناء رأي

سخر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي من مراسل قناة العربية والحدث السعوديتين في اليمن، وكلامه المتكرر عن الانتصارات الوهمية التي يحققها مرتزقة العدوان السعودي. وتداول الناشطون مقطع فيديو سخروا فيها من تعليقات المراسل محمد العرب عن الانتصارات "المفترضة" لقوى العدوان السعودي التي كان ينقلها من المعارك على الجبهات في اليمن.

تناولت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبريّة ما أسمتها بـ”ظاهرة مقاطعة اللاعبين العرب، ورفضهم مواجهة اللاعبين الإسرائيليين في أولمبياد طوكيو 2020″، مشدّدّة على أنّ هذا الأمر هو مؤشر على إفلاس التطبيع مع الدول العربيّة مضيفة ان “اللاعبون العرب بتكرار مثل هذه الأمور يجعلون منا أضحوكة”.