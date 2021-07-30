1 أغسطس: بدء تسجل الناخبين بانتخابات مجلس الشورى القطري

العالم - قطر

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى ندعو مواطنينا إلى التسجيل في سجلات قيد الناخبين، بدءاً من 1 أغسطس القادم؛ لضمان مشاركة واسعة تليق بهذا الاستحقاق التاريخي".

وأضاف أن الانتخابات تؤسس "لمرحلة جديدة من مشاركة المواطن القطري في الشأن العام، ومساهمته في صناعة مستقبل وطنه وازدهاره".

وتواصل قطر تمهيد الطريق لإجراء أول انتخابات تشريعية في تاريخها، وهي انتخابات يريد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن تكون نزيهة وشفافة، وأن تعزز تقاليد الشورى، وتسهم في تطوير العملية التشريعية بالدولة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في أكتوبر المقبل، وفق قانون أقره مجلس الشورى، في يونيو 2021، بعد أن وافقت عليه الحكومة في مايو الذي سبقه، وأقره أمير البلاد، في 29 يوليو 2021، وهو قانون يقسم قطر إلى 30 دائرة انتخابية، ويحدد شروط الترشح وضوابط الدعاية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "قنا" أن أمير البلاد أصدر القانون رقم 6 لسنة 2021 حول نظام انتخاب مجلس الشورى، مشيرة إلى أن الأمير قضى بتنفيذ القانون والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.