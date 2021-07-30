العراق يترقب وصول 10 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

العالم - العراق

وقالت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في تصريح صحفي :"هذه الجرعات ستصل في مراحل أسبوعية".

وبينت، ان "أسباب نفاد اللقاحات من بعض المراكز للزخم الذي حصل مؤخرا لاسيما بعد ان أخذت اعداد الاصابات في البلاد تسجل ارقاما قياسية".

وأوضحت فلاح، ان "سبب الزخم هو عزوف المواطنين عن التسجيل بالمنصات الالكترونية ما تسبب بتلكئ بانسيابية أخذ اللقاح".

يشار الى ان العراق يمر بذروة الموجة الوبائية الثالثة ويسجل اصابات غير مسبوقة بفيروس كورونا حيث تجاوزت أمس الخميس الـ 13 الفاً لليوم الثالث على التوالي.