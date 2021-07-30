الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١
١٠:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: بايدن يعلن وصول أول دفعة من أفغان عملوا لحساب الجيش الأميركي إلى الولايات المتحدة

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد .. قلق حول مستقبل أفغانستان بعد تصاعد هجمات طالبان ضد القوات الافغانية

أمن السلطة يعتقل الشيخ ماهر برقان أثناء توجهه لصلاة الفجر

شاهد .. عودة الحياة الى طبيعتها في درعا في ظل هدوء حذر

ليبيا.. مقتل عسكريين في حملة مداهمات أوكار المهربين

1 أغسطس: بدء تسجل الناخبين بانتخابات مجلس الشورى القطري

السعودية ستفتح أبوابها للسياح من أول أغسطس