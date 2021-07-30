زنجان الايرانية تصدر 112 مليون دولار من البضائع

العالم - ايران

وقال رئيس دائرة الجمارك في المحافظة ميرهاشم سيد احمدي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، ان المحافظة قررت تصدير 218 مليون دولار من البضائع في العام الماضي لكنها نجحت في تجاوز المبلغ الى 270 مليون دولار مايشكل نموا بنسبة 24 بالمئة.

واضاف: استطاعت المحافظة تصدير سلع الى الخارج بقيمة 112 مليون دولار منها 70 مليون دولار الى تركيا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس).

ولفت الى ان معظم السلع المصدرة من المحافظة تشمل سبائك الرصاص والمحولات الكهربائية والبتروكيمياويات والالبان والمنسوجات والتي تم تصديرها الى باكستان وارمينيا واوزبكستان وافغانستان وجورجيا والهند وتركمانستان بالاضافة الى تركيا.