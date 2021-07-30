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اليونان: غرق قارب مهاجرين بالقرب من جزيرة ليسبوس على الحدود التركية

اليونان: غرق قارب مهاجرين بالقرب من جزيرة ليسبوس على الحدود التركية
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات اليونانية أن عملية بحث وإنقاذ جارية اليوم الجمعة على طول الحدود البحرية مع تركيا، بعد غرق زورق مطاطي يحمل مهاجرين على ما يبدو.

العالم - أوروبا

وقال خفر السواحل اليوناني إنه تم إنقاذ عشرة أشخاص ويعتقد أن ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.

وأوضح خفر السواحل أن زورقي خفر السواحل وسفينة من وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" وطائرة هليكوبتر وطائرتين بالإضافة إلى سفينة كانت تبحر في مكان قريب، شاركت في عملية البحث، كما تم إبلاغ خفر السواحل التركي بالحادث.

ووفقا لخفر السواحل اليوناني، فقد بدا أن الزورق قد غرق داخل المياه الإقليمية التركية، حيث سبح أحد الناجين في البداية في المياه الإقليمية اليونانية وانتشلته السلطات اليونانية، ليتم بعد ذلك إنقاذ تسعة أشخاص آخرين.

وقال ناجون للسلطات إنه كان هناك ما مجموعه 13 شخصا على الزورق عندما غرق، وجنسياتهم لم تكن متاحة على الفور.

وكانت اليونان واحدة من أبرز نقاط الدخول إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا منذ سنوات.

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