السعودية ستفتح أبوابها للسياح من أول أغسطس

العالم - السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "وزارة السياحة قررت فتح أبواب المملكة للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من بداية أغسطس 2021".

ويمكن للسياح المحصنين بالكامل، بحسب الوكالة، "دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR (فحص كورونا) وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة".

كما يتعين على زوار المملكة "تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك، كذلك تسجيلها عبر تطبيق (توكلنا)، وإبرازه لدخول الأماكن العامة".