وزيرة اعلام لبنان: لا سلام من دون تحقيق العدالة

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وأشارت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد، الى انه "لا يكفي الأزمة الإقتصادية الخانقة في لبنان وجائحة كورونا، ليضاف إليها اليوم إحدى أفظع الكوارث البيئية وهي الحرائق التي تلتهم ثروته الخضراء، على أمل إطفائها بأسرع وقت ممكن وإطفاء كل الأزمات التي تحرق قلوب اللبنانيين".

وخلال حفل تسليم وتسلم في جمعية أندية الليونز الدولية المنطقة 351 لبنان الأردن فلسطين بين الحاكم السابق المباشر جان كلود سعادة والحاكمة عايدة قعوار في مسرح بلدية الشياح، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بعبد الصمد نجد، ذكرت الوزيرة انه "شرفني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتكليفي تمثيله في حفل التسليم والتسلم بين الحاكم الدكتور جان كلود سعادة والحاكمة عايدة قعوار، وكما يشرفني أن أكون معكم وبينكم للمرة الثانية".



واضافت: "عملكم خيري خدماتي اجتماعي إصلاحي تعاوني ومعرفي، وما أحوج العالم الذي أنهكته الحروب والكراهيات والمشاحنات والامراض الصحية والبيئية، لهذه الرابطة الإنسانية التي تعملون على حياكتها بخيط متين. ليس أجمل من أن تنمو مجتمعاتنا وفق نظام تآخ وتضامن تذوب فيه النعرات والعصبيات واللامبالاة وتسمو فيه الإنسانية. وهذا ما تعملون عليه في نادي الليونز".



وتابعت: "هنا، لا يمكننا الا التوقف عند الذكرى السنوية الأولى لإنفجار المرفأ التي تفصلنا عنها أيام قليلة، لنحيي أرواح ضحايا تلك المأساة وأهاليهم، وكذلك المنكوبين والمشردين والمجروحين، ولنؤكد مجددا ان لا سلام ولا أمان من دون تحقيق العدالة، فهي التي تحمينا وتحصن وطننا وترسخ مفاهيم الإنسانية ودولة الحق والقانون".



وأكملت: "أيها الأصدقاء في نادي الليونز، مشاريعكم تدعو إلى الإخاء والمساواة ونشر أواصر المحبة والخير، مشاريع تحفز روح التعاون بين الشعوب، عبر تقديم خدمات تعليمية وأخرى طبية، وترسيخ مشاريع بيئية، وتعزيز مبادرات تعليمية وتثقيفية، وتشجيع التلاقي وتبادل الأفكار. وها نحن نلتقي هذا المساء لنشكر حاكم جمعية أندية الليونز الدولية -المنطقة 351 : لبنان، الأردن، وفلسطين، وأعني الدكتور جان كلود سعادة على حسه القيادي والوطني، متمنين التوفيق للسيدة عايدة قعوار بمنصبها الجديد، ونحن على ثقة بأن ولايتها ستكون حافلة بالإنجازات".



وشكرت عبد الصمد باسم عون وباسمها، على طلب رعاية هذا الاحتفال، وقالت: "أتمنى لكم المزيد من التألق والنجاح لما فيه خير البلد الذي تنشطون فيه منذ تسعة وستين عاما، ولما فيه خير كل اوطاننا العربية، لا سيما لبنان والأردن وفلسطين. نريد ان نكون بقعة ضوء في وسط الظلام الدامس، وعلينا التعاون والعمل لنشر الإيجابية والأمل والتفاؤل مهما كانت التحديات. عشتم، عاشت القضايا الإنسانية وعاش لبنان".