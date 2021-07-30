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شاهد .. عودة الحياة الى طبيعتها في درعا في ظل هدوء حذر

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

هدوء حذر تشهده محافظة درعا جنوب سورية، أملا بجولة جديدة من المفاوضات، ورغبة شعبية ورسمية بالتوصل لاتفاق مع الجماعات المسلحة الرافضة للتسوية يضع حدا للتفلت الامني والحد من الاغتيالات التي ازدادت في الآونة الاخيرة في المحافظة.

العالم - سوريا

مصدر مسؤول في المحافظة أكد أن اللجنة الأمنية توافق على إفساح المجال لإعادة تطبيق الإتفاق في درعا وخروج المسلحين الرافضين للتسوية.

الاتفاق الذي خلصت إليه جولة المفاوضات السابقة مع وجهاء منطقة درعا البلد، والذي نص على تسليم السلاحين الخفيف والمتوسط، وإقامة نقاط للجيش السوري داخل أحياء درعا البلد، وفتح الطريق في اتجاه مركز المدينة، مقابل تسوية أوضاع المطلوبين بقضايا أمنية للدولة السورية.

مفاوضات تعثرت بتعنت الجماعات المسلحة ونكثها للاتفاق، في ظل الخلافات التي سادت فيما بينها، وأخلت ببنود الاتفاق، ولم يسلم المسلحون إلا جزء قليلا من أسلحتهم، فيما نفذت الجهات الأمنية بند تسوية الأوضاع للعشرات من المطلوبين، دون توقيفهم.

كما عمد المسلحون على استهداف أحياء في درعا البلد بقذائف صاروخية، أدت الى استشهاد طفل وشاب واصابة اربعة اخرين بجروح متفاوتة.

كما استهدف المسلحون نقطة للجيش السوري، قيد الإقامة، ما أوقع اصابات بين عناصر الجيش واستدعى الجيش إلى قصف هذه الجماعات، في محاولة لثنيها عن جر المدينة إلى وضع امني أسواء. في وقت تشهد فيه المنطقة تقدما لوحدات الجيش على عدة محاور في درعا البلد، والتصدي لأي هجوم من قبل المسلحين.

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