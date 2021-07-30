شاهد .. قلق حول مستقبل أفغانستان بعد تصاعد هجمات طالبان ضد القوات الافغانية

العالم - أفغانستان



قلق اميركي كبير من تصاعد الهجمات العسكرية الاخيرة لجماعة طالبان في افغانستان منذ توقيعِ اتفاقِ الدوحة في شباط/فبراير الفين وعشرين عقب تقرير اميركي يحذر من خطورة هذه الهجمات وقد اصبحت تشكل خطرا وجوديا على الحكومة الافغانية بحسب تعبيره.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن:"نعم بالتأكيد ما رأيناه على الأرض في الأسبوع الماضي هو أن طالبان تحرز تقدمًا في مراكز المقاطعات. لقد تحدثت هذه التقارير عن الفظائع التي ارتكبتها طالبان في المناطق التي سيطرت عليها ؛ وهي مقلقة للغاية وعميقة وبالتأكيد لا يتحدثون بشكل جيد عن نوايا طالبان للبلاد ككل.



مكتب المفتشِ العام المتعلق بإعادةِ إعمارِ أفغانستان جون سوبكو اكد في هذا التقرير أن عددَ الهجمات التي شنتها طالبان ارتفع من نحوِ تسعة آلاف وستمئة وخمسين هجوما نهاية الفين وتسعة عشر، إلى نحوِ ثلاثة عشر ألفا ومئتي هجوم نهاية العام ألفين وعشرين. واعتبر سوبكو أن الإتجاه العام ليس بمصلحة الحكومة الأفغانية، وحذر من أنها قد تواجه أزمة وجودية. مشيرا إلى قدرة الحكومة على الصمود شريطة امتلاكها استراتيجية تنفذها مع الجيش.

وفي نفس السياق صدت القوات الأفغانية هجوما شنته حركة طلبان في محيط ولاية هرات غرب أفغانستان قرب الحدود الإيرانية، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية.

وأشار المتحدّث باسم حكومة الولاية جيلاني فرهاد إلى أن طالبان شنت الليلة الماضية هجمات على منطقة غزارة جنوبي مدينة هرات ، مؤكدا ان المعارك وصلت الى في منطقة كرخ شرق المدينة . واوضح أن منطقة غزارة لا تزال تشهد اشتباكات متفرقة. كاشفا عن مقتل عدد من عناصر قوات الامن الافغانية خلال المعارك ، فيما سقط العشرات من عناصر طالبان بين قتيل وجريح.