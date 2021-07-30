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ياسين: تشكيل الحكومة الخطوة الاولى لوقف الانزلاق نحو الفتنة

ياسين: تشكيل الحكومة الخطوة الاولى لوقف الانزلاق نحو الفتنة
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس لقاء علماء منطقة صور الشيخ علي ياسين ان لبنان امام حائط مسدود وتشكيل الحكومة الخطوة الاولى لوقف الانزلاق نحو الفتنة

العالم_لبنان

حذر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح ، ان "الحائط المسدود الذي وصلت اليه الازمة بفعل العناد السياسي لبعض الاطراف في لبنان، تضعنا أمام نتيجة حتمية وهي انهيار البلد"، مشددا على "ضرورة تحرك المخلصين لوقف هذا المنحدر الخطير، لان الوطن هو اغلى من الجميع، مع ان البعض يتصرف على قاعدة مصالحه الاهم من اي شيء".

ورأى ان "تشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن، هو الخطوة الاولى لوقف هذا الانزلاق نحو الفتنة".

أضاف: "ان حركة بعض السفارات لدى البعض اكثر فاعلية من الواجب الوطني الذي يتمثل حاليا بتشكيل حكومة الانقاذ، قبل ان يتحول الجميع الى عناصر ادارة الانهيار وليس وقته".

وختم العلامة ياسين: "في ذكرى مجزرة قانا الثانية التأكيد على ان الالتفاف والتمسك بالثلاثية الالماسية جيش وشعب ومقاومة وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم الجيش اللبناني، هو ما يبقي الوطن وسط العواصف التي تحيط به والتي يعيشها والتي هي نتاج للمشروع الصهيواميركي، الذي بدأ بمجازر في لبنان ويستمر بحرب وحصار لتجويع الناس التي لن تتخلى عن مقاومتها".

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ياسين: تشكيل الحكومة الخطوة الاولى لوقف الانزلاق نحو الفتنة

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