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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب تشــييع الشهـــيد شوكت عوض في بلدة بيت امر شمال الخليل بالضفة الغربي

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

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