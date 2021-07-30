لحظة هجوم الاحتلال على موكب تشييع الشهيد عوض شمال الخليل

العالم - خاص بالعالم

قوات الاحتلال الاسرائيلية هاجمت المشيعيين بالرصاص والقنابل الغازية والصوتية وبالمياه العادمة، مما ادى الى اصابة عدد من الفلسطينيين، وصفت اصابة اثنين منهم بالحرجة، مواجهات لم تتوقف منذ يومين في هذه البلدة الواقعةعلى خطوط التماس مع الاحتلال الاسرائيلي .

ومن جنوب الضفة الغربية الى شمالها، ففي بلدة بيتا الى الشمال الشرقي من مدينة نابلس شهدت البلدة مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، وذلك بعد قيام سكان البلدة باداء صلاة الجمعة فوق جبل صبيح والمهدد بالمصادرة لصالح المستوطنين.

بلدة بيتا التي اصبحت محلا دائما للمواجهة مع المحتل تحولت في الاشهر الاخيرة الى محج للفلسطينيين والمتضامنين الاجانب الذين يتضامنون مع سكان البلدة المنتفضة.

مادامت نقاط التماس في الضفة تسجل مواجهات دائمة فهذا يعني ان الاحتلال يسجل الهزائم لا اكثر .

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