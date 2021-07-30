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تحرير نعمان وناطع في المرحلة الـ 2 من"النصر المبين"في اليمن

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

القوات المسلحة اليمنية، انجزت المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء، وقامت بتحرير مديريتي نعمان وناطع.

العالم - مراسلون

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، أن القوات اليمنية تمكنت من دحر عناصر العصابات التكفيرية من جماعة داعش والقاعدة المرتبطة بتحالف العدوان السعودي الاماراتي وكبدتها خسائر فادحة.

حيث أوقعت المئات من المرتزقة والعناصر التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير، واغتنمت كميات مختلفة من الأسلحة.

يحيى سريع أكد أن القوات المسلحة اليمنية بصدد تطهير ما تبقى من جيوب للعناصر التكفيرية في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها، مشددا أن العمليات العسكرية مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي اليمن وفرض السيادة وتحقيق الاستقلال.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد استعادت خلال المرحلة الاولى من عملية "النصر المبين" مناطق وحررت أخرى بمديريتي الصومعة والزاهر وبمساحة إجمالية تبلغ 100كم مربع.

وأسفرت عن مقتل350 وجرح 560 عنصرا من التكفيريين والمرتزقة خلال العملية ولاذ من تبقى منهم بالفرار.

كما دمرت القوات المسلحة اليمنية 29 مدرعة والية رغم أن شن طيران العدوان السعودي الامريكي أكثر من مئة وواحد وستين غارة دعما للجماعات التكفيرية والمرتزقة أثناء المعركة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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