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الهلال الأحمر الفلسطيني: 40 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، من بينها اثنتان بالرصاص الحي

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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