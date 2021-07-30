وصول أول دفعة من أفغان عملوا لحساب جيش الاحتلال الأميركي إلى الولايات المتحدة

العالم ـ الأميركيتان

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "اليوم يمثل محطة مهمة في وقت نواصل الوفاء بوعدنا لآلاف المواطنين الأفغان الذين عملوا جنبا إلى جنب القوات الأميركية ودبلوماسيين، في السنوات العشرين الماضية في أفغانستان".

وقال المسؤول في مجلس الأمن القومي راس ترافرس، إن المجموعة الأولى التي تضم نحو 200 شخصا، ستستكمل الاجراءات الصحية وسواها قبل إرسال أفرادها إلى منازل جديدة في أنحاء البلاد.

أضاف "جميعهم استكملوا عمليات التدقيق الأمني التي أجراها مسؤولو الاستخبارات وأجهزة الأمن الوطني والداخلي".

وسيتم نقل أفراد المجموعة إلى قاعدة فورت لي العسكرية قرب بيترسبرغ بولاية فرجينيا، وفق المسؤولة عن العملية الخاصة بأفغانستان بوزارة الخارجية، تريسي جايكوبسون.

وقالت جايكوبسون للصحافيين "جميعهم خضعوا لفحوص كوفيد، ولديهم التصريح للسفر وقد عرضنا لقاحات في كابول على الراغبين في تلقيها".

بعد ذلك سيتم إرسالهم بمساعدة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى منازل جديدة، إما مع أقارب لهم موجودين في الولايات المتحدة، أو إلى منازل أخرى ترتب لها المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الخارجية.

عمل قرابة 20 ألف أفغاني لحساب الولايات المتحدة بعد الغزو في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر. وتقدم هؤلاء بطلبات إجلاء بموجب برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الذي تشرف عليه وزارة الخارجية.

ويقدر البعض أن العدد الإجمالي للأشخاص الذي سيتم إجلاؤهم بموجب "عملية ملجأ الحلفاء" سيصل إلى 100 ألف بعد احتساب أفراد العائلات.

التشيك توافق على مساعدة مترجمين أفغان وعائلاتهم

وافقت الحكومة التشيكية اليوم الجمعة على برنامج لمساعدة الأفغان الذين عملوا مع القوات التشيكية خلال انتشارهم في مهمات الناتو.

وقال وزير الدفاع لوبومير متنار إن المساعدة تستهدف المترجمين الأفغان وعائلاتهم وتشمل نقلهم وعرض لجوء ومساعدة مالية.

وأضاف متنار أن الهدف من البرنامج هو ضمان ظروف معيشية آمنة ولائقة لهم بعد انسحاب قوات الناتو من أفغانستان، دون أن تكشف الوزارة تفاصيل أخرى، بما فيها عدد الأشخاص المشمولين بالبرنامج.

جاء تحرك الحكومة بعد أيام من حث المحاربين التشيكيين وأفراد الخدمة الحاليين ومنظمات حقوق الإنسان وغيرهم الحكومة على المساعدة في إعادة توطين الأفغان بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.

وطلب الرئيس ميلوش زيمان من الحكومة الخميس الموافقة على البرنامج بدون أي تأخير بسبب مخاوف من أن الأفغان الذين عملوا مع الجيش التشيكي قد يقتلون على يد "طالبان".

انسحب آخر أفراد القوات التشيكية من أفغانستان في يونيو الماضي. ومنذ عام 2002، تم نشر ما مجموعه 11500 جندي تشيكي في أفغانستان، قتل أربعة عشر منهم هناك.