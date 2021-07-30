الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١
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الخارجية الايرانية تبدي اسفها للحرائق الواسعة التي اجتاحت محافظات جنوب تركيا مخلفة اضرارا مادية وبشرية وتعلن استعداد ايران لتقديم المساعدة

الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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